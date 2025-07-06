وزير الداخلية يتفقد دائرة القوات الخاصة بالشرطة الأمنية ويثمن تضحياتها في معركة الكرامة

ثمن الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزير الداخلية مواقف وتضحيات دائرة القوات الخاصة بالإدارة العامة للشرطة الأمنية خلال معركة الكرامة.

وأشاد سيادته بكفاءة ومهنية القوات الخاصة التي تم إعدادها منذ وقت طويل إعداداً خاصاً لمجابهة مثل هذه التحديات والصعاب.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لمقر القوات بالخرطوم بحري برفقته الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة حقوقي د. إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية مشرف ولاية الخرطوم واللواء شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات.

ورحب اللواء شرطة سفيان عبدالوهاب حمد مدير الادارة العامة للشرطة الأمنية بزيارة وزير الداخلية متناولاً في حديثه الأدوار التي تتصدى لها دائرة القوات الخاصة ضمن مهام الانتشار والتأمين بولاية الخرطوم من خلال الارتكازات الليلية وتأمين الجسور والكباري وإسناد شرطة ولاية الخرطوم إلى جانب مشاركاتها في محاور القتال.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن وزير الداخلية وجه القوة بالاستمرار في إنفاذ خطط الإنتشار والتأمين وإسناد شرطة ولاية الخرطوم في مهامها، يذكر أن وزير الداخلية تفقد القوة التي تعمل على تأمين الكباري.

سونا