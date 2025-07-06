الجزيرة: تقليل ساعات قطوعات الكهرباء لست ساعات

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني السبت المهندس منتصر الشيخ مدير عام الشركة السودانية لتوزيع كهرباء إستمرار دعم حكومته لتوفير الكهرباء في كل قرى ومدن الولاية وعبر عن إشادته بجهود العاملين بقطاع الكهرباء وصبرهم لتلبية إحتياجات إنسان الولاية . من جانبه كشف مدير عام توزيع كهرباء أن الأيام المقبلة ستشهد وصول الكوابل والمحولات والزيوت لدعم الكهرباء بالولاية، مشيداً بدور حكومة الولاية في معالجة قضايا الكهرباء وإمتدح جهود العاملين بالكهرباء بالجزيرة لمواصلتهم العمل في ظروف صعبة وتغليهم علي الصعاب . فيما أكد المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض إستقرار التيار الكهربائي مبشرا بتقليل ساعات قطوعات الكهرباء لست ساعات . سونا

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