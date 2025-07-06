وكيل وزارة العدل توجه المسجل التجاري بمراجعة وتنقيح السجل وحذف الشركات التي لم تزاول عملها

في إطار التاكد من الكيانات التجارية بالمسجل التجاري للعمل وفقا للضوابط القانونية وجهت مولانا/ هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل الوزير المكلف، المسجل التجاري بتنقيح سجل البيانات التجارية وحذف الشركات التي لم تزاول عملها او توفق اوضاعها وذلك إعمالا لنص الماده (255) من قانون الشركات السوداني لسنة 2015 تعديل لسنة 2025. سونا

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