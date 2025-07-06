ورشة حول الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بولاية القضارف

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نظم مركز الشرق لعلاج الأورام بولاية القضارف الورشة التدريبية التاسعة حول الرعاية التلطيفية، بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية والصحية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السرطان، وتعزيز مفاهيم الرعاية الإنسانية والداعمة.
وأكد د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف، أهمية إدماج الرعاية التلطيفية ضمن منظومة الخدمات العلاجية بالمؤسسات الصحية، مشيداً بدور مركز الشرق في هذا المجال الحيوي.
وأشار البروفيسور دفع الله علم الهدى، مدير إدارة المنظمات، إلى أن الرعاية التلطيفية تمثل أحد أعمدة العلاج الشامل لمرضى الأورام، وتستحق مزيداً من الإهتمام والتطوير.
وأوضح د. معتصم مرسي أبوبكر، مدير مركز الشرق لعلاج الأورام، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الدورات لتأهيل الكوادر الصحية وتمكينهم من تقديم خدمات الرعاية التلطيفية بجودة عالية، مبيناً أن الورشة تناولت محاور متعددة تتعلق بإدارة الألم، الدعم النفسي والاجتماعي، والتعامل مع الحالات المتقدمة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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