سان جيرمان يرد اعتباره بإقصاء بايرن من مونديال الأندية

رد العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان اعتباره من بايرن ميونيخ الألماني بهزيمته 2-0 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم السبت 5 يوليو، ليترشح لمواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في المربع الذهبي يوم التاسع من يوليو الجاري.

بطل أوروبا الموسم الماضى أراد إنهاء عقدته أمام بايرن ميونيخ الذي تفوق عليه في آخر 4 مواجهات بمنافسات دوري أبطال أوروبا بين عامي 2021 و2024، فضلاً عن نهائي البطولة 2020 الذي فاز به بايرن برأسية لاعب سان جيرمان السابق كينغسلي كومان في لشبونة.

وسيطر بايرن ميونيخ على معظم فترات الشوط الأول من مباراة اليوم، وسط تركيز كبير من مدرب سان جيرمان لويس إنريكي على الهجمات المرتدة بقيادة الثلاثي السريع خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي وبرادلي باركولا.

وشهدت نهاية الشوط نقطة تحول اللقاء بأكمله حين أصيب نجم بايرن جمال موسيالا بكسر في الكاحل بعد اصطدامه بالحارس الإيطالي دوناروما.

بعد العودة من الاستراحة أنقلبت المباراة رأساً على عقب بتسجيل سان جيرمان لهدفين في الدقيقتين 78 و90+7 حملا توقيع ديزيري دوي والبديل عثمان ديمبيلي.

صنع الهدف الأول لسان جيرمان في هذه المباراة التكتيكية الصعبة، لاعب الوسط الدولي البرتغالي جواو نيفيز، بتمهيد مثالي للكرة أمام دوي على حدود منطقة الجزاء، ليطلق دوي تسديدة متقنة عانقت الزاوية اليسرى للحارس نوير الذي لم يحرك لها ساكناً بسبب انعدام الرؤية.

سان جيرمان يُكمل المباراة بـ 9 لاعبين ويسجل الثاني

بعد دقائق قليلة من الهدف استعاد بايرن ميونيخ آماله في المباراة بسبب الطرد المباشر الذي تعرض له قلب دفاع سان جيرمان ويليام باتشو، بعد تدخل خشن على قصبة ساق لاعب وسط بايرن غوريتسكا الذي شارك محل بافلوفيتش في الدقيقة 80.

وشهدت الدقيقة 86 تسجيل بايرن ميونيخ لهدف التعادل برأسية مذهلة للإنجليزي هاري كين، إلا أن تقنية الفار ألغته بداعي وجود تسلل أشار له حكم الراية.

وفي ظل سيطرة بايرن الكاملة، وتهديده للمرمى بكرات عرضية مستمرة نحو هاري كين وتوماس مولر من الثنائي البديل سيرج غنابري ورافاييل غيريرو، إلا أن الانكماش الدفاعي لباريس سان جيرمان كان في أوج تألقه.

واستمر اللعب الخشن من جانب لاعبي سان جيرمان في الدقائق المتبقية ليطرد المدافع لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 90+2 ببطاقة حمراء مباشرة بسبب استخدام المرفق للتخلص من لاعب بايرن، ليكمل سان جيرمان ما تبقى من وقت بـ 9 لاعبين!

مع ذلك، نجح سان جيرمان في تسجيل هدف ثان عند الدقيقة 90+6 حمل توقيع عثمان ديمبيلي الذي كان قد أخذ مكان باركولا في الدقيقة 70. وتلقى عثمان ديمبيلي تمريرة عرضية مذهلة من النجم المغربي أشرف حكيمي الذي راوغ 3 لاعبين بمهارة فردية عالية من على الجهة اليمنى التي كان ثغرة حقيقية للبايرن في هذه المباراة.

واحتفل ديمبيلي بعد تسجيل الهدف على طريقة النجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا بالجلوس أرضاً ورفع اليدين بنفس أسلوبه.

الشرق