مصر .. فتاة مجهولة ببلوزة حمراء وشاب من الجالية السودانية: تفاصيل جديدة عن ضحايا حادث الجيزة المروع

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، حادث تصادم مروع بين ميكروباصين بالقرب من منطقة منشأة القناطر، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفاوتة، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية للسيطرة على تداعيات الحادث.

وبحسب شهود عيان في مستشفى وِردان المركزي، تم نقل عدد من الضحايا إلى المستشفى، من بينهم جثتان مجهولتا الهوية لم يتم التعرف عليهما حتى الآن. وأوضح أحد الشهود لموقع “القاهرة 24″، أن إحدى الجثتين تعود لفتاة تبلغ من العمر نحو 16 عامًا، ترتدي بلوزة حمراء، ولا تحمل أي مستندات تعريفية. أما الجثة الثانية، فهي لشاب يرتدي قميصًا أبيض ويُعتقد أنه من الجالية السودانية نظرًا للون بشرته الداكنة، ولم يُعثر بحوزته على أي أوراق ثبوتية.

وناشد الشاهد الجهات المعنية وأفراد الجالية السودانية المقيمة في مصر بالمساعدة في التعرف على هوية الشاب والفتاة، أو تقديم أي معلومات قد تسهم في التواصل مع ذويهم وتسليمهم الجثامين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المتبعة.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تواصل المستشفيات استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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