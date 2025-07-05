وزارة الصحة..نقل ودفن 3800 جثة بواسطة هيئة الطب العدلي

رئيس هيئة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، هشام زين العابدين: أتيام الهيئة، بالتعاون مع الشركاء، قاموا بنقل 3800 جثة وتولي أمر دفنها بالمقابر المختلفة خلال فترة الحرب، وإبان إعلان الخرطوم خالية من المليشيا المتمردة، وبعد ما تلقينا بلاغات بوجود جثث في المنازل وداخل الميادين بالأحياء السكنية، وفي المؤسسات الصحية والوزارات والجامعات. الجزيرة السودان

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