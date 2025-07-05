- 1/2
- 2/2
أنهى شاب حياة زوجته في منطقة المعادي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين من التحريات أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وأن زوجته حامل وكانت دائمًا تتشاجر معه كي يترك المخدرات لكنه كان يتعدى عليها بالضرب.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها في منطقة المعادي، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبسؤال الجيران وأسرة المجني عليها، تبين قيام الزوج «مدمن مخدرات»، بإنهاء حياة زوجته الحامل بسبب خلافات بينهما، وأضافوا أنه في يوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب تعاطيه المخدرات فاعتدى عليها بألة حادة محدثا إصابتها التي أودت بحياته، تم نقل الجثة للمشرحة وبتوقيع الكشف الطب عليها تبين أنها كانت حامل وصرحت النيابة بدفن الجثة وكلفت بسرعة جمع التحريات حول الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب المخدرات.. شاب ينهي حياة زوجته الحامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.