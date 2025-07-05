بسبب المخدرات.. شاب ينهي حياة زوجته الحامل

أنهى شاب حياة زوجته في منطقة المعادي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين من التحريات أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وأن زوجته حامل وكانت دائمًا تتشاجر معه كي يترك المخدرات لكنه كان يتعدى عليها بالضرب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها في منطقة المعادي، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبسؤال الجيران وأسرة المجني عليها، تبين قيام الزوج «مدمن مخدرات»، بإنهاء حياة زوجته الحامل بسبب خلافات بينهما، وأضافوا أنه في يوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب تعاطيه المخدرات فاعتدى عليها بألة حادة محدثا إصابتها التي أودت بحياته، تم نقل الجثة للمشرحة وبتوقيع الكشف الطب عليها تبين أنها كانت حامل وصرحت النيابة بدفن الجثة وكلفت بسرعة جمع التحريات حول الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصري اليوم