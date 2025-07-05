شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تستعرض جمالها بوصلة رقص فاضحة داخل شقتها بالقاهرة

أثارت فتاة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة أثارت الجدل أثناء استعراضها لجمالها بوصلة رقص وصفها المتابعون للفيديو بالفاضحة. ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن الفتاة قامت بتصوير المقطع داخل شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة, من جانبه فقد قابل الجمهور المقطع بتعليقات غاضبة وساخرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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