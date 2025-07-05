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حكت فتاة سودانية في العشرين من عمرها قصتها مع رجل أعمال شهير, قابلها بمكان عملها بأحد المطاعم السودانية, بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكت الفتاة قصتها للناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, المعروفة باسم “ماما كوكي”, وذلك خلال بث مباشر تابعه الآلاف.
وقالت الفتاة أن الرجل قابلها إبان عملها بأحد المطاعم السودانية, بالقاهرة, وظل يلاحقها في كل مكان حتى علمت فيما بعد أن يريد الإرتباط بها.
وتابعات بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: رجعت إلى وعاد معي ووصل حتى منزلنا وقابل والدي الذي كان رافض الزواج لأنه علم أن رجل الأعمال متزوج.
وختمت قصتها وذكرت أنها تعرضت لحادثة في السودان, تسببت لها في كسور لكنه وقف معها وهو ما جعل توافق على الارتباط به, لكن وبعد عودتها للخارج من جديد لاحظت أن الرجل ظل يتهرب منها ويرفض الرد على مكالماتها إلى أن علمت من أصدقاء مشتركين أن صرف النظر عنها ووصفها بأنها (سكة عطش).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالقيديو.. فتاة سودانية في العشرين من عمرها تحكي قصتها مع رجل أعمال شهير: (طلب الزواج مني في القاهرة ولاحقني حتى السودان وأقنع والدي وعندما وافقت قال أنا “سكة عطش”) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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