وكيل وزارة الصحة يثمّن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويدعو إلى مزيد من التعاون لدعم النظام الصحي في السودان

أكّد وكيل وزارة الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، تقدير الوزارة للدور الكبير الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم القطاع الصحي في السودان، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون ومواصلة تنفيذ المشروعات الحيوية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عُقد الجمعة بمكتب وكيل الوزارة بمقر الحجر الصحي القومي، بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد لوكا ريندا، وعدد من قيادات الوزارة ومكتب المنظمة بالسودان ، حيث ناقش الجانبان التحديات الراهنة في القطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية وإحتياجات التشغيل.

وفي هذا السياق، جدّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلتزامه بدعم وزارة الصحة، من خلال مواصلة المساهمات في برامج مكافحة الدرن والإيدز والملاريا، وتقوية النظام الصحي والرعاية الصحية الأساسية، مع الإستمرار في تنفيذ المشروعات التي بدأت قبل إندلاع الحرب.

وأشاد د. هيثم بجهود البرنامج، مشيراً إلى ضرورة التركيز على مشروعات التنمية الصحية وإستكمالها، وعلى رأسها محطات إنتاج الأكسجين وأنظمة الطاقة الشمسية، نظراً لأهميتها في تأمين إستدامة الخدمات الصحية.