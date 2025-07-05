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أكّد وكيل وزارة الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، تقدير الوزارة للدور الكبير الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم القطاع الصحي في السودان، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون ومواصلة تنفيذ المشروعات الحيوية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عُقد الجمعة بمكتب وكيل الوزارة بمقر الحجر الصحي القومي، بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد لوكا ريندا، وعدد من قيادات الوزارة ومكتب المنظمة بالسودان ، حيث ناقش الجانبان التحديات الراهنة في القطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية وإحتياجات التشغيل.
وفي هذا السياق، جدّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلتزامه بدعم وزارة الصحة، من خلال مواصلة المساهمات في برامج مكافحة الدرن والإيدز والملاريا، وتقوية النظام الصحي والرعاية الصحية الأساسية، مع الإستمرار في تنفيذ المشروعات التي بدأت قبل إندلاع الحرب.
وأشاد د. هيثم بجهود البرنامج، مشيراً إلى ضرورة التركيز على مشروعات التنمية الصحية وإستكمالها، وعلى رأسها محطات إنتاج الأكسجين وأنظمة الطاقة الشمسية، نظراً لأهميتها في تأمين إستدامة الخدمات الصحية.
من جانبه، أكد السيد لوكا التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعمه للسودان، موضحاً أن من أولويات المرحلة المقبلة المشاركة في إعادة الإعمار للنظام الصحي، ودعم المرافق الصحية، وإستمرار دعم مشروعات محطات الأكسجين، والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاءات الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل وزارة الصحة يثمّن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويدعو إلى مزيد من التعاون لدعم النظام الصحي في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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