محلية بحري تبحث عن حلول لقضية الرفاة المدفونة خارج المقابر

عقدت لجنة الأمن بمحلية بحري اجتماعًا لبحث معالجة قضية الرفاة المدفونة خارج المقابر. ووجهت اللجنة بحصر شامل للرفاة على مستوى جميع أحياء المحلية، بهدف إيجاد حلول جذرية لهذه القضية.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه المدير التنفيذي للمحلية عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، الموقف الأمني العام، مؤكدًا على استمرار الحملات لمكافحة الظواهر السالبة. كما أشاد بالجهود المجتمعية، مثل حفر الآبار والعودة الطوعية للأسر النازحة، وجهود النظافة الكبيرة التي شملت الشوارع والميادين بالمحلية.

وفي إطار تحسين الخدمات، أعلنت اللجنة عن مبادرة لتشغيل مجمع خدمات الجمهور بالمحلية، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منظم وفعال. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المحلية.

التيار