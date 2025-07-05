عادت المذيعة السودانية, الشهيرة شهد المهندس, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة حديثة أثارت اهتمام الجمهور والمتابعين. https://www.facebook.com/reel/1283318526851022 وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة قناة النيل الأزرق, وسودانية 24 السابقة, ظهرت في صور ومقاطع فيديو بأزياء وصفها الجمهور بالمثيرة للجدل. المذيعة الحسناء استعرضت جمالها بأزياء قصيرة عرضتها لإنتقادات وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, حيث طالبها الكثير من المعلقين بالعودة لشكلها الأول إبان فترة عملها بالقنوات السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني شهد المهندس تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل وتستعرض جمالها بإطلالة جريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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