شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تعود للظهور على مواقع التواصل وتخطف الأضواء بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور حديثة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة ملفتة حظيت بتفاعل واسع. وظهرت المطربة الشهيرة هدى عربي, في الصورة التي سحبت البساط وحازت على إعجاب أكثر 6 ألف متابع بالثوب السوداني, الأنيق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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