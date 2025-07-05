صحة سنار تكمل ترتيباتها لانطلاقة حملة التطعيم ضد الكوليرا

أكملت وزارة الصحة بولاية سنار كافة الترتيبات لانطلاقة حملة التطعيم ضد الكوليرا بمحلية سنار، والمقررة في العاشر من يوليو الجاري، وتستمر لمدة عشرة أيام، مستهدفةً 547,951 من السكان بالمحلية.

وأكد دكتور إبراهيم العوض أحمد، وزير الصحة بالولاية، أن الوزارة ماضية في تطعيم جميع مواطني سنار ضد الكوليرا، مشيرًا إلى أن حملات مماثلة ستنطلق في بقية محليات الولاية خلال الفترة المقبلة.

ودعا د. علاء الدين حسن خليفة، المدير العام المناوب لوزارة الصحة، إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المحكم لإنجاح الحملة وضمان تغطية كل الفئات المستهدفة.

من جانبها، أوضحت الأستاذة فاطمة محمد عبد الحليم، مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، أن الحملة تمثل خطوة مهمة نحو القضاء على مرض الكوليرا في ولاية سنار، مؤكدة التزام إدارتها بتسخير كل الإمكانيات المتاحة لضمان نجاح الحملة، التي ستُنفذ في محلية سنار بجميع وحداتها الإدارية الثلاث.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة بولاية سنار أن العدد التراكمي لحالات الاشتباه بالكوليرا بلغ حتى مساء أمس 294 حالة، منها 280 حالة تماثلت للشفاء، و11 حالة وفاة، فيما لا تزال 3 حالات تحت الرعاية في مراكز العزل.

وأوضح دكتور إبراهيم العوض أحمد، وزير الصحة بالولاية، أن من بين الحالات المسجلة 82 حالة قادمة من الوافدين العائدين من جنوب السودان إلى إقليم النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن التدخلات السريعة والقوية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء أسهمت في انحسار المرض.

من جانبه، أكد محمد تاج الدين، مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، أن جهود وزارة الصحة وشركائها نجحت في محاصرة انتشار الكوليرا بالولاية، لافتًا إلى وجود ثلاث حالات فقط في مراكز العزل حتى مساء أمس.

وأشار تاج الدين إلى أن استراتيجية الوزارة في التصدي للكوليرا تعتمد على تنفيذ خطة طوارئ صحية متكاملة تشمل جميع محليات الولاية، مؤكداً أن تراجع عدد حالات الاشتباه يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها إدارات الوزارة، مبيناً أن الحالات الثلاث الجديدة تم تسجيلها مساء أمس بمدينة الدندر.