أثارت الناشطة وسيدة الأعمال السودانية الشهيرة رانيا الخضر, الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “رانيا أربجي”, ضجة إسفيرية واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رانيا, كانت قد ظهرت في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع داخل حفل خاص أحيته إحدى مطربات الدلوكة. https://www.facebook.com/reel/1245446480294275 وأثارت “أربجي”, الجدل بمنحها المطربة أموال نقطة بالعملة الصعبة “الدولار”, وذلك بعد ترديد الفنانة اسمها في الحفل قبل أن تتفاعل بالرقص. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشطة وسيدة الأعمال السودانية الشهيرة “رانيا أربجي” تغمر إحدى مطربات الدلوكة بأموال النقطة بالعملة الصعبة “الدولار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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