شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تشارك الفنان علي الشيخ الغناء في ليلة زفافها وسط صيحات المعازيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه على حساباتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول عروس سودانية, وهي تتفاعل بفرحة كبيرة في ليلة زفافها. العروس عبرت عن فرحتها بمشاركة فنان حفل زفافها علي الشيخ, على أنغام أغنية “ليك براك”, التي خصصها للعرسان في يوم زفافهم. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قابل الحاضرين الحفل تفاعل العروس بإعجابهم كبير, حيث أطلق الشباب الحاضرين الفرح الصيحات إعجاباً بفرحتها التي عبرت عنها بطريقتها الخاصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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