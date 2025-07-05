نشر ناشط سوداني, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع بعد انتشاره على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استضاف الناشط السوداني, صديقه الهندي, الجنسية والذي فاجأ الجميع بتحدثه اللهجة العامية السودانية, ببراعة كبيرة. وقال الهندي, ممازحاً صديقه السوداني: (عندنا في السودان مافي رطوبة), وعندما سأله صديقه أنت من وين في السودان؟ أجابه (أنا من العيلفون والمسيد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب هندي يفاجئ المتابعين ويثير ضحكاتهم بتحدثه الدارجية السودانية بطلاقة (عندنا في السودان مافي رطوبة وأنا من العيلفون والمسيد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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