نظمت منظمة العطاش للسلام والتنمية بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية شمال دارفور، وبدعم من منظمة اليونيسيف، ورشة تدريبية حول تعزيز الصحة في محلية طويلة. استهدفت الورشة عدد 60 مشاركًا ومشاركة من ثماني جهات مختلفة بالمحلية، وذلك في إطار مشروع الصمود. وجاءت الورشة التي عقدت في الفترة من 30-6 وحتي 4-7-2025 ، بهدف رفع الوعي الصحي للمشاركين فيما يتعلق بمكافحة الامراض والأوبئة خاصة وباء الكوليرا في المناطق المستهدفة . وتناولت الورشة، عدة مواضيع شملت مكافحة الأمراض المعدية، ومهارات الحياة الشاملة، والإدارة السلوكية البنيوية والاجتماعية، فضلاً عن التماسك الإجتماعي وبناء السلام. وستعقب الورشة التدريبية عمل ميداني وزيارات منزلية لتنفيذ جلسات توعية صحية ومسرح جوال. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر “ورشة” بـ طويلة لمكافحة الأمراض المعدية، ومهارات الحياة الشاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.