ما حدث ويحدث في منطقة سوبا شرق نافذة أمل تؤكد أن الشعب السوداني فتح صفحة جديدة في كتاب حياته

نموذج مشرق .. جهد وتكاتف يبعث الأمل في النفوس ويقف دليلاً ومثالاً يُحتذي .. مايحدث في حي السلمة بمنطقة سوبا شرق صورة نابضة بالحياة .. لم يقف أهل الحي والمنطقة مكتوفي الأيدي يندبون حظهم ويلعنون مليشيا الجنجويد والظلام .. قرروا أن يوقدوا شمعة .. ويمضوا خطواتٍ إلي الأمام ..

■ تآزروا .. وتعاونوا .. حزموا أمرهم .. تنادي أبناؤهم داخل وخارج السودان .. كلٌ ينفق من قلبه قبل جيبه .. والنتيجة مبهرة .. إنارة مرافق وشوارع الحي بالطاقة الشمسية ..عادت الحياة إلي الحي .. سرت روج جديدة هنا ..

■ ماحدث ويحدث في منطقة سوبا شرق نافذة أمل تؤكد أن الشعب السوداني فتح صفحة جديدة في كتاب حياته .. من كان يصدق أنّ لشمس السودان الحارقة فوائد أخري كنا عنها غافلين ..

■ علي ضؤ ( لمبات) شوارع حي السلمة في الأمسيات .. وتحت ظل العصاري يجلس الأحباب والسمار وهم يرددون مع محمد المهدي المجذوب بعضاً من رائعته الخالدة ( المولد) .. أبياتٌ كأنها تتردد علي مسامعهم لأول مرة ..

صل يارب علي المدثر

وتجاوز عن ذنوبي

وأعني يا إلهي

بمتابٍ أكبر

فزماني ولعٌ بالمنكر

*****

درج الناسُ علي غير الهُدي

وتعادوا شهواتٍ

وتمادوا

لايبالون وقد عاشوا الردي

جنحوا للسلم أم ضاعوا سُدي

***

أيكونُ الخيرُفي الشرِ انطوي

والقوي

خرجت من ذّرةٍ

هي حُبلي بالعدم؟!

أتُرآها تقتل الحربَ وتنجوا بالسلم

ويكونُ الضعف كالقوة حقاً

وذماما

سوف ترعاه الأمم

وتعود الأرضُ حبا وإبتساما ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد