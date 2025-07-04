عزيزي بروفيسور عصمت قرشي .. تحياتي وسلامي .. عقود من الزمان لم ألتقيك كفاحاً .. لكنك لاتزال في الذاكرة بسمتك الودود وقدرتك علي الجمع بين الأضداد .. من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار !!
■ من عبقريتك أنك بلا أعداء !! .. تجد تقديراً وإحتراماً حتي من الذين تختلف معهم في صمت ..
■ في كلية الزراعة جامعة الخرطوم كان الإخوان والزملاء والمحايدون يجمعون علي شطارتك وتميزك الأكاديمي ولهذا فرح مجمع شمبات يوم صدر قرار تعيينك عميداً لكلية الزراعة بجامعة الخرطوم ..
■ أنت من الذين تزدان بهم المناصب لأنك لم تبحث يوماً عن منصب .. أهنئك بتعيينك وزيراً للزراعة برغم أن الوزارة في بلادنا صارت مغرماً وليست مغنماً ..
■ من حسن حظك أنهم لم يجدوا لك قصيدة أو بوست ليعايروك به !! .. أنت ابن الزراعة لن تكون غريباً عليها .. يقيني أنك ستتحرك بين المثال والواقع .. ليس لديك ما تخسره .. ولديك الكثير مما ستقدمه ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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