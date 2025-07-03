رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين ثلاثة وزراء ضمن حكومة الأمل

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أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، البروفيسور كامل إدريس، اليوم، القرار رقم (147) لسنة 2025، القاضي بتعيين ثلاثة وزراء ضمن تشكيلة حكومة الأمل.
وتضمن القرار تعيين كل من:
– البروفيسور عصمت قرشي عبد الله محمد وزيراً للزراعة والري.
– البروفيسور أحمد مضوي موسى محمد وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
– البروفيسور معز عمر بخيت العوض وزيراً للصحة.
وأكد رئيس الوزراء أن التعيينات الجديدة جاءت بعد دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات.
ويُذكر أن عدد الوزراء الذين تم تعيينهم حتى الآن بلغ خمسة، حيث سبق أن أعلن رئيس الوزراء، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تعيين وزيري الداخلية والدفاع. ومن المقرر تعيين بقية الوزراء تباعاً.
سونا
هبة علي
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