هيثم يؤكد تقدير السودان للدعم المستمر من دولة قطر ومؤسساتها الصحية

أكد وكيل وزارة الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، تقدير السودان للدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر ومؤسساتها الصحية، مشيدًا بدور الهلال الأحمر القطري في مساندة جهود الوزارة خلال الفترات السابقة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي، داعياً للمشاركة في إعادة الإعمار .

جاء ذلك خلال لقائه الاربعاء بمكتبه، مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان، د. صلاح الدين الدعاك، والوفد المرافق له، وبحضور عدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين عبر بناء شراكة مؤسسية تسهم في دعم وتقوية النظام الصحي في البلاد، متعهدًا بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة خاصة فيما يتعلق باستلام هذه المنحة الكبيرة وإيصال الأدوية التي تم توفيرها عبر صندوق قطر للتنمية للولايات المختلفة.

كما أعلن عن تشكيل لجنة فنية مشتركة لترتيب مراحل تنفيذ المشروعات الصحية المتفق عليها.

من جانبه أكد د. صلاح الدعاك، استعداد الهلال الأحمر القطري لمواصلة دعمه للقطاع الصحي في السودان، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.