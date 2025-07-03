رئيس بلدية هيروشيما عن ترامب: لا يدرك ماذا تعني القنبلة الذرية

أفاد رئيس بلدية هيروشيما، الأربعاء، أن على دونالد ترامب أن يأتي إلى المدينة ليرى بنفسه الآثار المدمرة للأسلحة النووية، ردا على مقارنة الرئيس الأميركي بين إلقاء القنبلة الذرية عام 1945 والغارات الجوية الأخيرة على إيران.

وقال كازومي ماتسوي للصحافيين “يبدو لي أنه لا يدرك حقا ماذا تعني القنبلة الذرية التي تودي بعدد هائل من المواطنين الأبرياء، وتهدد بقاء البشرية”، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

كما أضاف “أود أن يزور الرئيس ترامب هيروشيما ليستوعب معنى القصف الذري ويشعر بما حل بهيروشيما”.

الحرب العالمية الثانية

وكانت الولايات المتحدة ألقت قنبلة ذرية على هيروشيما في 6 آب/أغسطس 1945، وأخرى على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام، وهما الحالتان الوحيدتان في التاريخ، اللتان تم فيهما استخدام الأسلحة النووية في زمن الحرب. وبعيد ذلك استسلمت اليابان، مما أنهى الحرب العالمية الثانية.

وقضى حوالي 140 ألف شخص في هيروشيما، و74 ألفا في ناغازاكي، بينما لقي كثيرون مصرعهم لاحقا بسبب التعرض للإشعاع.

حرب 12 يوماً

وفي 22 يونيو وبعد أيام من الضربات الإسرائيلية على إيران، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

بعد ذلك دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل، منهيا حربا دامت 12 يوما.

وقال ترامب في 25 حزيران/يونيو “لا أريد استخدام مثال هيروشيما ولا مثال ناغازاكي، لكنه كان أساسا أمرا مشابها”. كما قال في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي “ساهم ذلك في إنهاء الحرب”.

وأثارت تعليقاته غضب الناجين وتظاهرة في هيروشيما.

العربية نت