شاهد بالصورة والفيديو.. عريس سوداني وعروسته يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدران “الترند” في ليلة زفافهما بحبهما وتعلقهما ببعض

تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الترند”, بعد أن حاز على أعلى نسبة مشاركات عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو “الترند”, أظهر عريس سوداني, وعروسته وهما يتأهبان لدخول صالة الفرح في ليلة زفافهما. وأكد العروسين بعد ظهرت ملامح السعادة عليهما أن قصة حبهما دامت لمدة 6 سنوات وأكتملت اليوم بزفافهما في يوم يعتبر الأجمل بالنسبة لهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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