رئيس الوزراء يتسلم رؤية للعلماء والدعاة داعمة لتوجهات حكومة الأمل للفترة الإنتقالية

تسلم رئيس الوزراء الانتقالي، دكتور كامل إدريس، رؤية للعلماء والدعاة، تدعم توجهات حكومة الأمل للفترة الانتقالية في تعزيز الاستشفاء الوطني، ومحاربة خطاب الكراهية، وتفكيك الأطروحات المناطقية الضيقة، وتوحيد الصف الداخلي والنسيج المجتمعي.

جاء ذلك لدي استقباله بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، وفدًأ من العلماء والأئمة والدعاة، يمثلون مختلف أقاليم السودان، في إطار النقاشات والاستماع إلى المكونات المجتمعية لتهيئة البيئة للفترة الإنتقالية، مثمنًأ دور العلماء والدعاة، مشيدًا باللقاء، ووجه بعقد اللقاءات مع العلماء بصورة راتبة، مبينًا أن رئاسة الوزراء ستحرص على ذلك.

من جانبه قال دكتور محمد الأمين إسماعيل عضو الوفد، في تصريحات صحفية إن اللقاء ناقش جملة من الموضوعات ذات الصلة بدور الأئمة والدعاة في نشر الوعي وتعزيز تماسك الصف الداخلي لانجاح الفترة الإنتقالية.

وأضاف ان الوفد عرض رؤية إصلاحية شاملة تم إعدادها من واقع التجربة والخبرة، تعزز مسار البناء الوطني، وتتكامل مع توجهات الحكومة في الإصلاح والتنمية، من منظور علمي وفكري ومجتمعي.

وأكد بروفسور صالح التوم، عضو الوفد، وقوف الأئمة والدعاة إلى جانب القوات المسلحة في حرب الكرامة ضد المليشيا المتمردة، معلنا دعمهم لتوجهات رئيس الوزراء الانتقالي للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، منوهًا الى أنهم أثنوا على الخطاب الوطني الرفيع والرؤية التي بعثت الأمل في نفوس أبناء الوطن المقدمة من رئيس الوزراء.

وتطرق اللقاء الى السبل الكفيلة بانجاح مهمة رئيس الوزراء، ودعم القوات المسلحة والقوات المساندة في حرب الكرامة، والمساهمة في مشروع اعادة بناء السودان الذي دشنه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وضم الوفد بروفسور محمد الحسن جعفر، بروفسور عبدالله موسى، بروفسور صالح التوم، بروفسور طه عابدين، دكتور محمد الأمين إسماعيل، دكتور صديق إبراهيم الفكي، دكتور حسن الهواري، دكتور خالد عبد اللطيف .

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