حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب كبير من الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من الحفل الذي أحيته المطربة الشهيرة هدى عربي, خلال مهرجان ليالي العسكري بمدينة أسوان المصرية. وأظهر المقطع مشاركة فرقة رقص “نوبية”, مع الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, حيث قام الشباب بمحاصرة المطربة في وصلة رقص جميلة حازت على إعجاب هدى عربي, والجمهور الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شباب “نوبيون” يحاصرون الفنانة هدى عربي في وصلة رقص جميلة والسلطانة تتفاعل مع لقطتهم بإعجاب كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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