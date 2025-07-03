فيتامين شائع قد يكون سر بشرة أكثر شبابا

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من علماء الأدوية في جامعة هوكوريكو في اليابان، عن فيتامين شائع في الفواكه والخضراوات الطازجة قد يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة، ويحسن طبيعة الجلد.

وجدت الدراسة الجديدة أن التغذية بفيتامين “سي” تعزز سمك البشرة في نماذج جلد بشري مطوّرة مخبريًا، وذلك عن طريق إعادة تنشيط الجينات المرتبطة بنمو الخلايا. علاوة على ذلك، فإن تركيزات فيتامين “سي” التي تصل عادة إلى جلد الإنسان عبر مجرى الدم كافية لإحداث تأثير ملموس.

وذكرت الدراسة أن بشرة الإنسان السليمة تحتوي على مستويات عالية من فيتامين “سي”، مما يشير إلى تراكمه النشط، وتكون تركيزاته أقل في البشرة المتقدمة في السن أو المتضررة من الأشعة فوق البنفسجية.

يقول عالم الأحياء أكيهيتو إيشيغامي، من معهد طوكيو لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة: “يبدو أن فيتامين “سي” يؤثر على بنية البشرة ووظيفتها، وخاصة من خلال التحكم في نمو خلاياها”. ويضيف: “لقد بحثنا فيما إذا كان فيتامين “سي” يعزز تكاثر الخلايا وتمايزها من خلال التغيرات الجينية”.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الفيتامين يلعب دورًا مهمًا في صحة البشرة، إذ يعزز إنتاج الكولاجين، ويخفف من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويوفر حماية مضادة للأكسدة.

وأضافت الدراسة أن فيتامين “سي” يلعب دورًا في نزع الميثيل من الحمض النووي، وهي عملية إزالة مجموعات الميثيل المهمة للاستقرار الجيني.

ولاختبار دور فيتامين “سي” في صحة الجلد، قام الباحثون بزراعة خلايا كيراتينية بشرية في أطباق، مع تعريض الطبقة العليا للهواء، وتغذيتها بمحلول مغذي من الأسفل، محاكيين بذلك سلوك الجلد لدى البشر الأحياء.

أضاف الباحثون تركيزات من فيتامين “سي” إلى المحلول المغذي، تتوافق مع التركيزات التي ينقلها الدم. وزرعت مجموعة منفصلة من الخلايا دون فيتامين “سي” كعينة ضابطة.

بعد أسبوع واحد، امتلكت النماذج التي غذّت بفيتامين “سي” طبقةً من خلايا البشرة الحية أكثر سمكًا من المجموعة الضابطة، بينما لم يلاحظ أي تأثير على الطبقة القرنية. بعد 14 يومًا، ازدادت طبقة خلايا البشرة سمكًا، وأظهرت الطبقة القرنية ترققًا، مما يشير إلى أن فيتامين “سي” يعزز تكاثر الخلايا.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة “ساينتفيك أليرت” العلمية، فإن فيتامين “سي” يساعد على زيادة سماكة الجلد عن طريق تحفيز تكاثر الخلايا الكيراتينية من خلال نزع ميثيل الحمض النووي، مما يجعله علاجًا واعدًا لترقق الجلد، وخاصةً لدى كبار السن.

وكالة سبوتنيك