اردول: نرحب باستعداد رئيس الوزراء دكتور كامل ادريس للجلوس والتحاور مع القوى السياسية

نرحب باستعداد رئيس الوزراء دكتور كامل ادريس للجلوس والتحاور مع القوى السياسية وهذه هي الخطوة المثالية ، إن شأن ادارة الدولة وقيادة الانتقال شأن سياسي صرف، وطالما القوى السياسية بمختلف توجهاتها رحبت بتعيينه وابدت استعدادا للتعاون اعتقد استغلال هذه الفرصة هو الاتجاه الصحيح الذي لا يجب أن يفوت ، الحكومة الانتقالية مهامها وزمانها معروف بالضرورة والانتقال والتحضير لمابعدها يتم بواسطة تفاهم سياسي يضم الاحزاب والشخصيات والتكتلات السياسية، الاحزاب والتكتلات السياسية ليست صنيعة محلية للجدال حول جدوى وجودها وإمكانية تجاوزها وانما هو تطور البشرية وتقدمها شكلت الاحزاب كافضل صيغ للتعاون والتعبير الانساني الاجتماعي وهو افضل وارفع من الطوائف والقبائل والجهويات التي تنشط حين تغيب الاحزاب. مبارك اردول

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