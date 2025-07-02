مفوضية شؤون اللاجئين : عودة 803 آلاف لاجئ إلى السودان معظمهم من مصر

مفوضية شؤون اللاجئين: سجلنا عودة 803 آلاف لاجئ إلى السودان معظمهم من مصر وجنوب السودان وإثيوبيا بعد بسط الجيش السوداني سيطرته على مدينتي الخرطوم والجزيرة . الجزيرة السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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