مناوي .. من دواعي سروري أن يزورني الرفيق #شيبة_ضرار ، لقد سعى بعض أصحاب النفوس الضعيفة والعنصريين إلى خلق فتنة

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كان من دواعي سروري أن يزورني الرفيق #شيبة_ضرار ، لقد سعى بعض أصحاب النفوس الضعيفة والعنصريين إلى خلق فتنة بين أبناء الوطن الواحد ، ولكن بفضل الله ونعمة الوعي الذي يتمتع به أبناء شرق السودان و إقليم دارفور ، لم تنجح محاولاتهم ، رسالتي إلى الذين ينشرون خطابات الكراهية ويحاولون تقسيم أبناء هذا الوطن إلى ألوان وأطياف مختلفة هي ” عليكم أن تكفوا عن هذه الأفعال فالوطن فوق الجميع ، ويجب علينا التحلي بروح المسؤولية الأخلاقية والتفكير في كيفية تحرير بلادنا و لنلتزم بالعهد والمواثيق ، ومن ينتظر منا تقسيم البلاد فسيطول انتظاره.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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