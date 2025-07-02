مناوي .. من دواعي سروري أن يزورني الرفيق #شيبة_ضرار ، لقد سعى بعض أصحاب النفوس الضعيفة والعنصريين إلى خلق فتنة

كان من دواعي سروري أن يزورني الرفيق #شيبة_ضرار ، لقد سعى بعض أصحاب النفوس الضعيفة والعنصريين إلى خلق فتنة بين أبناء الوطن الواحد ، ولكن بفضل الله ونعمة الوعي الذي يتمتع به أبناء شرق السودان و إقليم دارفور ، لم تنجح محاولاتهم ، رسالتي إلى الذين ينشرون خطابات الكراهية ويحاولون تقسيم أبناء هذا الوطن إلى ألوان وأطياف مختلفة هي ” عليكم أن تكفوا عن هذه الأفعال فالوطن فوق الجميع ، ويجب علينا التحلي بروح المسؤولية الأخلاقية والتفكير في كيفية تحرير بلادنا و لنلتزم بالعهد والمواثيق ، ومن ينتظر منا تقسيم البلاد فسيطول انتظاره.