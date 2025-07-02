تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من بث مباشر جمع بين التيكتوكر السوداني, المثير للجدل “الصاروخ الصيني”, وإحدى الحسناوات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر, السوداني, وكعادته طلب من الحسناء الفلسطينية “دهب”, الزواج وذلك بعد لقاء جمعهما على منصة “تيك توك”. https://www.facebook.com/reel/23885901417687652 وتعهد “الصاروخ الصيني”, للحسناء بتحرير أرضها فلسطين, مهراً لها وهو الأمر الذي قابله الجمهور والمتابعين بسخرية واسعة على “تيك توك”, ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابلت الحسناء “دهب”, طلب التيكتوكر السوداني, بغضب شديد وصدمته قائلة: (احترم نفسك.. أنا شايفاك خروف وأرنبة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السوداني “الصاروخ الصيني” يطلب من الحسناء الفلسطينية “دهب” الزواج ويتعهد بتحرير القدس مهراً لها والحسناء تصدمه (شايفاك خروف وأرنبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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