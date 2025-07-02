شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تفاجئ الجميع وتضع (سفة تمباك) على الهواء مباشرة

فاجأت فتاة سودانية, مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة التي تعد من مشاهير تطبيق “تيك توك”, بالسودان, قد ظهرت في جولة مع أحد الشباب في التطبيق الشهير.

وفاجأت التيكتوكر الحسناء, الجميع بوضعها “سفة” من تبغ “التمباك” السوداني, على فمها وذلك بعد خسارة اللعبة ورضوخها للحكم من الشاب الذي كان يلعب معها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)