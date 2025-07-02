فاجأت مطربة سودانية, شابة بائع خضار بأحد الشوارع بالعاصمة السودانية, الخرطوم وذلك بعد نزولها من سيارتها التي كانت تقودها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي يعود تاريخه لما قبل الحرب أعاد الجمهور نشره من جديد أظهر الفنانة نون عبد السلام, وهي تحقق حلمها. حيث قامت المطربة الحسناء بإستئذان بائع الخضار, وأخذت “المايكرفون” الذي يستعين به في الترويج لمنتجاته بالشارع العام, وعرضت خضرواته وهي تدندن بصوت طروب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني تنزل من سيارتها وتفاجئ صاحب “كارو” خضار.. تخطف “المايك” الخاص به وتغني به في الشارع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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