صحة الخرطوم تعيد مستشفى حاج الصافي ببحري للخدمة بطاقتها القصوى

اكملت وزارة الصحة ولاية الخرطوم كافة الإجراءات اللازمة لإعادة مستشفى حاج الصافي بمحلية بحري للخدمة بطاقتها القصوى، وشهد الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم عملية إعادة تشغيل المستشفى وافتتاحها رسمياً اليوم امام طالبي الخدمة من المرضى بعدما تمت أستعادة معظم الخدمات العلاجية عبر التخصصات والأقسام المختلفة،

وتفقد الوالي بحضور دكتور فتح الرحمن محمد الأمين المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم الأستاذ الطيب سعدالدين والمدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ومدراء الادارات العامة بوزارة الصحة وقيادات الأجهزة الأمنية والشرطية بمحلية بحري، تفقد كافة الأقسام العاملة بمستشفى حاج الصافي وتلقى تنويراً شاملاً من المدير العام للمستشفى دكتور ادريس عبدالله صالح خلال الجولة حول الطاقة الفعلية والاستيعابية لعمل كل قسم على حدا، وأهم الإنجازات التي حققتها المستشفى خلال فترة إعادة التأهيل وأبرز التحديات.

يذكر أن المستشفى ظلت طوال الأشهر الماضية منذ تطهير محلية بحري من دنس المليشيا المتمردة، تقدم خدماتها الطبية والعلاجية من خلال قسم الطواري بالمستشفى، والعيادات التخصصية التي تمت بالتنسيق والتعاون مع الاختصاصيين من أساتذة الجامعات السودانية.

كما افلحت جهود الإدارة بحفر بئر للمياه لتزويد المستشفى بالمياه والأحياء المحيطة بها.

سونا