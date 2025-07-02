لجنة تنفيذ خط السكة حديد بالقضارف تقف على موقع محطتي الركاب والبضائع

وقفت اللجنة الفنية المشتركه لولاية القضارف وهيئة سكك حديد السودان صباح الثلاثاء على موقع محطتي الركاب والبضائع جنوب مدينة القضارف برئاسه المهندس جابر بابكر سليمان مدير عام وزارة البنى التحتيه بالقضارف. وناقشت اللجنة خلال زيارتها الميدانيه للمواقع كافة الترتيبات الفنية الهندسيه لمحطات الركاب والبضائع بجانب وقوفها على مسار الخط الحديدي الموازي خارج مدينة القضارف . وأكد رئيس اللجنة المدير العام لوزارة البنى التحتيه التزام حكومة الولايه عبر اللجنة الفنية لتذليل كافة العقبات الفنيه التي تعترض تنفيذ المشروع، مشيرا لأهميته الاستراتيجية في ربط ولايات الشرق والغرب وربط مناطق الإنتاج بالأسواق العالمية ورفد الاقتصاد الوطني. سونا

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