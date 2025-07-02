مدير جامعة كردفان يتفقد سير عملية التقديم الإلكتروني بمركز الجامعة

تفقد البروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير جامعة كردفان صباح الثلاثاء سير عملية التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي بمركز جامعة كردفان للتقديم الإلكتروني . حيث وقف سيادته على سير عملية التقديم للطلاب وإطمأن على الكوادر العاملة وكفاءة الأجهزة الحديثة والربط الشبكي واستقرار التيار الكهربائي. وأوضح مدير الجامعة أن الجامعة وضعت خطة مكتملة الجوانب لتهيئة المركز بالصورة المثلى وفتح نافذة للبنك لتسديد الرسوم داخل الجامعة لتسهيل عملية التقديم الإلكتروني للطلاب . واكد ان الجامعة الآن تعمل بكامل طاقتها وفي ظل إستقرار أكاديمي لكل كلياتها المختلفة ومستمرة في تقديم رسالتها قبل الحرب وبعد الحرب بفضل جهود الجهات النظامية بتوسيع دائرة الأمن وتأمين الطرق الرئيسية . وطالب الأسر بمشاركة أبنائهم واختيار الرغبات بعناية كاشفاًِ عن توقعات بإنخفاض نسب القبول في هذا العام مؤكداً جاهزية الجامعة لإستيعاب أكبر عدد من الطلاب. سونا

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