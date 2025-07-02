أذهل طفل سوداني, جمهور كرة القدم ببلاده وبالوطن العربي, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطفل السوداني, أظهر مهارة فائقة في كرة القدم وذلك بعد ظهوره في مقطع وهو يتلاعب بزملائه في أحد ملاعب كرة القدم بالسودان. https://www.facebook.com/reel/3191372174358840 جمهور مواقع التواصل الاجتماعي شبه الطفل بجوهرة برشلونة لامين يامال, خصوصاً بعد ظهوره وهو يرتدي قميص الوهبة الإسبانية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قام نشطاء ومحللون عرب بمشاركة المقطع على صفحاتهم الرسمية بغرض تسويق الطفل السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهور لامين يامال في السودان.. طفل سوداني يتلاعب بزملائه في الملعب ويقدم فنون كروية مذهلة على طريقة نجم برشلونة ومحللون عرب يصوبون أنظارهم نحوه من أجل تسويقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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