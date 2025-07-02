برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم خطر الجوع وسوء التغذية في السودان

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حذر برنامج الغذاء العالمي من تفاقم خطر الجوع وسوء التغذية الذي يهدد ملايين اللاجئين السودانيين الفارين إلى دول الجوار بسبب النقص الحاد في تمويل المساعدات الغذائية المنقذة للحياة, مشيرًا إلى أنه منذ اندلاع النزاع في السوداني أبريل 2023 فر أكثر من أربعة ملايين إلى دول الجوار بحثًا عن الغذاء والمأوى والأمان، ومعظمهم يعانون من الصدمة وسوء التغذية.
وأوضح البرنامج أنه يحتاج إلى نحو 200 مليون دولار أمريكي لمواصلة الاستجابة الطارئة للاجئين السودانيين في دول الجوار خلال الأشهر القادمة و575 مليون دولار إضافية لتنفيذ عملياته داخل السودان.
جريدة الرياض
اسماء عثمان
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