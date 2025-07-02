أسباب عديدة تدفع عصابات ومليشيات التمرد للهجوم المتكرر علي الفرقة 22 بابنوسة لإسقاطها .. بابنوسة تمثل الآن عقدة الهزائم والخسائر المتتالية لعصابات آل دقلو .. الهجوم السابق كان إنتحارياً بالمعنى الحرفي للكلمة وفيه فقدت المليشيا عناصر النخبة من قواتها التي تم تجهيزها بعناية وكان المجرم عبدالرحيم دقلو واثقاً من تحقيق حلمه بإسقاط الفرقة 22 وهي آخر قلاع الجيش الحصينة بغرب كردفان ..

■ المسكوت عنه في هجوم مجرمي حميدتي علي بابنوسة هو بحثهم المستميت عن نصر تعويضي لتخفيف فواجعهم المتكررة في الفاشر .. وآل دقلو يخططون لنقل الحرب إلي كردفان ولن يتم لهم ذلك إلا بدخول الفرقة 22 لتكون محور التواصل وفتح خطوط الإمداد من جنوب السودان وكردفان ودارفور ..

■ اليوم ذاقت عصابات حميدتي فصلاً جديداً من فصول الهزائم التي صارت كابوساً تتجنبه عصابة آل دقلو بدفع المتهورين من صغار المجندين الذين حصدتهم آلة الموت اليوم .. وهو ذات المصير الذي ينتظرهم في الأيام القادمة ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد