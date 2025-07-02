اردول: المرحوم عوض بابكر قال لي مداعبا لولاها لامطرناك بالكلام والنقاش وباللغة البسيطة ( بليناك)

رحم الله الاخ عوض بابكر وأسكنه فسيح جناته وألزم اهله وذويه بالصبر والسلوان، لقاءاتنا مع الاخ عوض بابكر لم تنقطع منذ ٢٠١٩م فقد تعرفت عليه بمنزل الصحفي عبدالمنعم سليمان وكنا نلتقي من وقت لآخر وبشكل شبه راتب بعدها، نتشارك المعلومات والتحليل ونتعرف على المواقف مباشرة، نتفق او نختلف غير مهم ولكن كنا لا ننقطع أبدا ، كان يمتلك معلومات دقيقة يبذلها في التحليل ويستعين بها في تدعيم فرضياته ، كان عوض يحلل بواقعية وعقلانية ، اهم اللقاءات معه كانت عندما بدأنا نطور مفهوم الفدرالية لنقدمه لقيادة حزبنا لنتبناه حيث حضر الجلسة وكنا برفقة الدكتور محي الدين احد عباقرة زمانه في هذا المجال، وجلسة اخرى أبان تكاثر الحشود العسكرية للمليشيا ،فقد كنا نبحث بالتحليل عن كيف ستنتهي هذه المرحلة هل لحرب ام لإملاء لمواقف واجندة سياسية بقيادة المليشيا وحليفتها ( المجلس المركزي) .