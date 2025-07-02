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رحم الله الاخ عوض بابكر وأسكنه فسيح جناته وألزم اهله وذويه بالصبر والسلوان، لقاءاتنا مع الاخ عوض بابكر لم تنقطع منذ ٢٠١٩م فقد تعرفت عليه بمنزل الصحفي عبدالمنعم سليمان وكنا نلتقي من وقت لآخر وبشكل شبه راتب بعدها، نتشارك المعلومات والتحليل ونتعرف على المواقف مباشرة، نتفق او نختلف غير مهم ولكن كنا لا ننقطع أبدا ، كان يمتلك معلومات دقيقة يبذلها في التحليل ويستعين بها في تدعيم فرضياته ، كان عوض يحلل بواقعية وعقلانية ، اهم اللقاءات معه كانت عندما بدأنا نطور مفهوم الفدرالية لنقدمه لقيادة حزبنا لنتبناه حيث حضر الجلسة وكنا برفقة الدكتور محي الدين احد عباقرة زمانه في هذا المجال، وجلسة اخرى أبان تكاثر الحشود العسكرية للمليشيا ،فقد كنا نبحث بالتحليل عن كيف ستنتهي هذه المرحلة هل لحرب ام لإملاء لمواقف واجندة سياسية بقيادة المليشيا وحليفتها ( المجلس المركزي) .
بداءنا نقاش موخرا عن مستقبل الإسلاميين في السودان وكنت هذه المرة اكثر وضوحا من اي وقت مضى حتى يتثنى له تفهم جوانب موقفي بوضوح، كان منطقيا في نقاشه ولم نكمله لأسباب عديدة، آخر مرة حضرت النقاش برفقة زوجتي فقال لي مداعبا لولاها لامطرناك بالكلام والنقاش وباللغة البسيطة ( بليناك) .
الاخ عوض بابكر فقد لجلسات النقاش ولتيار العقلانية في السودان وفقد لاخوته بالمؤتمر الشعبي ، ففقده نقصان للأرض بمعانيها.
إلا رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته
أنا لله وإنا إليه راجعون.
مبارك اردول
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر اردول: المرحوم عوض بابكر قال لي مداعبا لولاها لامطرناك بالكلام والنقاش وباللغة البسيطة ( بليناك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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