حركة تحرير السودان ترفض إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر

أبلغت حركة تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفضها إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد العزيز عبد الكريم، لـموقع “سودان تربيون” : إن “الحركة أبلغت غوتيريش ، بأن الفاشر أصبحت منطقة عمليات عسكرية، وأن غالبية السكان المدنيين والنازحين فروا من جحيم الحرب إلى مناطق أكثر أمانًا”. الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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