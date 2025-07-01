“تأسيس”حميدتي رئيسا للهيئة القيادية للتحالف والحلو نائبا له

أعلن تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” إجازة النظام الأساسي وتشكيل هيئة قيادية من 31 عضوا برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو نائبا له.

وأوضح الناطق باسم التحالف علاء الدين نقد، أن التحالف منفتح على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية المقاومة لما وصفه بالسودان القديم والرافضة للحرب والداعمة للسلام المستدام. الحدث السوداني

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