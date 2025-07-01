والي الشمالية يخاطب الجمعية العمومية للإتحاد السوداني لكرة القدم

قال الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد والي الشمالية أن إنعقاد الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم مناسبة تاريخية تمثل كثير من الدلالات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وخضم معركة الكرامة.

قال لدى مخاطبته بمروي الجمعية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم دورة 2025م – 2029م باليوم بحضور قائد الفرقة 19 مشاة.. مروي اللواء ركن طارق سعود والمدير التنفيذي لمحلية مروي حسن حسين وأعضاء اللجنة الأمنية وحكومة الولاية ورؤساء الإتحادات وممثلي الأندية وعدد من القيادات، إن القطاع الرياضي كان في قلب معركة الكرامة، وحيا الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرياضيون للمشاركة في المعركة .

وابان أن السودان من المؤسسين للرياضة في أفريقيا، وأكد أن الظروف التي يمر بها لن تزيده إلا قوة وإصراراََ للمضي قدماََ.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني حقق إنتصارات كبيرة رغم ظروف البلاد مما أسهم في وحدة الصفوف ومنح دفعة معنوية كبيرة لجنود القوات المسلحة في محاور القتال،

وقال إن ذلك مثل رسالة كبيرة، ولفت إلى أن الرياضة هي قائدة المجتمع وإنها تقوم بدورها الكامل، وأكد أن الأمل معقود على الرياضيين مؤكدا أن السودان لن يؤتي من قبل أهل الرياضة.

قال د. معتصم جعفر رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم أن الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم جاءت بمشاركة ممثلين من جميع أنحاء السودان وإنها أول جمعية تعقد خارج مباني الإتحاد.

وأشار جعفر إلى أن ذلك يؤكد أن الإتحاد السوداني لكرة القدم يقود حراك بالبلاد ويقود المجتمعات الأخرى، وجدد دعم الرياضيين ومساندتهم للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة من أجل إستعادة أراضي السودان.

سونا