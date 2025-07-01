كامل إدريس: حكومة الأمل ستدعم قضايا الطفولة لتحقيق التعافي المجتمعي

أوضح رئيس مجلس الوزراء، الانتقالي دكتور كامل إدريس، أن حكومة الأمل تولي عناية خاصة لقضايا الطفل، مبينًا أن الحكومة ستدعم اي جهد لصالح الملف، مشيرًا إلى الأبعاد الإجتماعية المهمة لقضايا الطفولة التي من شأنها تحقيق التعافي المجتمعي.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الدكتور عبد القادر عبد الله أبوه، حيث ناقش اللقاء الجوانب المختلفة لعمل المجلس وملفاته.

وأوضح الأمين العام للمجلس ان الإجتماع ناقش كيفية تنفيذ المصفوفة الاستراتيجية لحماية حقوق الطفل، فضلًا عن مصفوفة قانون دعم الطفل، مبينًا ان رئيس الوزراء أكد حرصه على إنفاذ كل النقاط التي أثيرت في اللقاء لصالح الطفل.