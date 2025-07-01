ضبط كميات كبيرة من الأدوية المحظورة والفاسدة بولاية سنار

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المحظورة ومنتهية الصلاحية كانت مخبأة داخل جوالات فحم عند مدخل كوبري سنجة، هذه الأدوية كانت معدة للتوزيع على الصيدليات.

واوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار في تصريح ل(سونا) بأن فريق المكافحة ضبط (43) كرتونة تحتوي على حبوب ممنوعة ومنتهية الصلاحية وحقنًا مغشوشة وحقن ملاريا. كانت هذه الأدوية مخبأة بذكاء داخل شحنة فحم على متن عربة (دفار) قادمة من دولة الجنوب عن طريق التهريب في محاولة للتمويه.

وأوضح مدير المكافحة أن عملية الضبط تمت بناءًا على معلومات تفيد بأن تجاراً يقومون بتهريب الأدوية عبر منطقة قريبة من سنجة لتسهيل إخفائها في السيارات والعربات الكبيرة التي تحمل جوالات.

تم نصب كمين أسفر عن ضبط الدفار المحمل بالفحم بعد اقتياد من كانوا فيه إلى المكتب وتفتيش الشحنة، عُثر على الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة، وقد عُبئت في كراتين ووضعت في منتصف جوالات الفحم على متن الدفار عليه تم فتح بلاغات بقسم سنجة ضد المتهمين وعددهم (٢) وتم الحجز على الدفار والقبض على المتهمين.