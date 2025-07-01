بالانتصار الخامس.. الهلال يزاحم كبار العالم في المونديال

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زاحم نادي الهلال السعودي كبار كرة القدم العالمية، بعد انتصاره التاريخي على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.
وفاز الهلال على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، اليوم الثلاثاء، على ملعب كامبينج ورلد، في الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية.
وبات هذا الانتصار هو الخامس للفريق السعودي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.
وقفز “الزعيم” إلى المركز السابع في قائمة أكثر الفرق انتصارًا بتاريخ مونديال الأندية.
ويحتل ريال مدريد صدارة تلك القائمة بـ14 انتصارًا، يليه الأهلي المصري (11)، ثم بايرن ميونخ وبرشلونة ومونتيري (7)، بالإضافة إلى تشيلسي الذي حقق 6 انتصارات.
يُذكر أن الهلال يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن شارك من قبل في 4 نسخ، كان إنجازه الأفضل فيها الحصول على المركز الثاني في نسخة 2022.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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