غير قابل للنفي .. ■ السفير نورالدين ساتي كان ضمن (short list) المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وتم التواصل معه وأبدي موافقته علي تولي المنصب .. عوارض متسارعة أبعدت ترشيح السفير ساتي والذي عاد للموافقة مرة أخري علي تولي حقيبة وزارة الخارجية .. ■ مقربون من السفير ساتي سوّقوا لما يسمونه بالعلاقات الأفقية والرأسية لساتي مع دوائر صناعة القرار في أمريكا ودول مؤثرة أخري من بينها بريطانيا وفرنسا .. ■ آخر ( تأكيد المؤكد ) عن ترشيح السفير نورالدين ساتي ماورد في التسجيل الأخير والخطير للأستاذ محمد محمد خير والذي قلّل بطريقة غير مباشرة من قدرة ساتي علي إحداث إختراق في جدار العلاقات الخارجية مع دولة مثل أمريكا والتي تتعامل مع المؤسسات وليس مع الأفراد الذين إنتهي دورهم في عالم السياسة المعاصر .. ■ الأستاذمحمد محمد خير أشاد بتعيين وزير الدفاع وعدّها نقطة ضوء في النفق وطالب صاحب أقصي الدنيا بتعيين وزراء من وهج معركة الكرامة .. ■ بالمناسبة.. لماذا يستعصم السفير نورالدين ساتي الصمت بينما تضج الميديا بأخبار ( خرت يده) تجمع شتات الحرية والتغيير .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يستعصم السفير نورالدين ساتي الصمت بينما تضج الميديا بأخباره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.