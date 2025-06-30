البرهان يصل مصر والسيسي يستقبله في قصر العلمين

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رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وصل قبل قليل إلى جمهورية مصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر العلمين.
وتتزامن زيارة البرهان إلى العلمين مع وجود المشير خليفة حفتر، الذي التقى الرئيس المصري السيسي اليوم، حيث شدد السيسي خلال اللقاء على ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
ويأتي اللقاء في ظل تنامي التوترات في المثلث الحدودي المشترك بين السودان ومصر وليبيا، عقب سيطرة مليشيا الدعم السريع عليه بمساعدة وتنسيق جماعة السلفية التابعة لخليفة حفتر.
وتتهم الحكومة السودانية قوات حليفها حفتر، بتسهيل وصول اللوجستيات إلى مليشيا الدعم السريع من المناطق التي يسيطر عليها حفتر.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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