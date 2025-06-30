بفستان أسود.. شاهد أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

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شاركت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وخطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود طويل وحذاء بنفس اللون.
واعتمدت على لوك ميك اب يبرز جمالها مع أكسسوارات أنيقة.
فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.
ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.
صدى البلد
اسماء عثمان
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